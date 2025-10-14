La fiscalía capitalina informó este 14 de octubre que el jurista falleció pese a recibir atención médica privada. El ataque ocurrió fuera de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (fgjcdmx) confirmó este 14 de octubre de 2025 el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a tiros cuando se encontraba a las afueras de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La institución detalló que el jurista perdió la vida pese a recibir atención médica privada en la capital. La dependencia no precisó, hasta el momento, más datos sobre la mecánica de los hechos, posibles responsables o detenciones relacionadas.

La fgjcdmx indicó que continuará con las indagatorias para determinar el móvil del ataque y ubicar a los agresores. Cualquier actualización oficial, incluidas líneas de investigación y avances periciales, será informada por los canales institucionales.