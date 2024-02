Pareja decide casarse en el Oxxo 'más bonito de México'

Genaro y Alondra fueron los ganadores de la dinámica 'Dilo Con Oxxo', por lo que se unieron en matrimonio en una de sus sucursales en Puerto Vallarta.

En pleno marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, Genaro Hernández y Alondra Vilchis, una pareja de enamorados, decidieron casarse de una manera muy original.

El Oxxo 'más bonito de México', ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, fue el escenario perfecto para que este par de enamorados se convirtieran en la primera pareja en jurarse amor eterno frente a sus instalaciones, luego de que fueran ganadores de la dinámica 'Dilo Con Oxxo'.

El Océano Pacífico de fondo fue el escenario perfecto para que este par cumpliera uno de sus mayores sueños: casarse con su pareja ideal. Mientras un saxofonista tocaba y rodeados de sus familiares y amigos, éstos dieron el sí y leyeron sus votos frente a un altar que se encontraba colocado a las afueras del Oxxo, el cual estaba decorado con corazones y pétalos.

" Cuando Alondra y yo regresamos después de terminar 2 años, yo dije de aquí no me muevo, ya que ella para mí era la indicada. La verdad no importa el lugar, somos la primera pareja que se casa en un Oxxo, lo que hace esto una experiencia única y divertida. No todos los días te despiertas con la noticia de que te vas a casar en un Oxxo ", contó Genaro Hernández.

El novio también recalcó que esta boda no sólo representó un evento especial, sino la culminación de un sueño que estuvieron postergando por razones económicas y por la llegada de su primogénito.

Ganan dinámica #DiloConOXXO

El amor tan grande y divertido que se tienen Genaro y Alondra fue lo que los ayudó a pasar al siguiente nivel y a destacar entre las más de 300 parejas que participaron en la dinámica #DiloConOXXO, que fue lanzada a través de Branded Mission en TikTok.

De acuerdo con Rossina Rodríguez, Gerente de Marca Oxxo, entre varias áreas decidieron hacer un comité para elegir 'la historia más bonita y creativa', siendo éstos los más 'auténticos y chistosos', por lo que decidieron elegirlos para apoyarlos y hacer realidad su sueño; así como también regalarles su luna de miel en Puerto Vallarta.

" Llevamos desde hace 8 años con una promoción que es del 2x1 en chocolates, por lo que cada vez decíamos: 'Oye hemos estado superando nuestras metas, tenemos cada vez más gente que están queriendo celebrar aquí su San Valentín a través de nuestras promociones, pero ¿qué más podemos hacer?', y fue ahí donde surgió la idea. La verdad los elegimos porque soñaban con casarse y aparte demostraron la gran responsabilidad que tienen como familia, la cual terminó por conquistarnos ", explicó a esta casa editorial.

Por su parte, los novios un tanto emocionados, recalcaron que aunque en sus planes estaba casarse, en sus posibilidades no se encontraba esa opción, por lo que cuando salió la convocatoria que lanzó Oxxo, no lo pensaron dos veces y decidieron participar, aunque no estaban muy seguros de ganar, ya que para ellos 'habían historias más conmovedoras'.

" Nos íbamos a casar en el registro civil, pero solamente íbamos a ir nosotros con nuestros testigos, pero mira, Dios acomoda las cosas. Salió la convocatoria 'Dilo con Oxxo' y nos dijimos: '¿lo hacemos?', y decidimos grabar un video con muchas fotografías platicando nuestra historia, porque en realidad sí queríamos participar y sí queríamos casarnos aquí para hacer realidad nuestros sueños ", agregó Alondra.

Genaro y Alondra contaron su historia de amor

A través de un video de aproximadamente 2 minutos que fue publicado en la cuenta china de Genaro, los ahora esposos contaron que se conocieron por medio de Facebook, pero fue hasta inicios del 2019 cuando surgió la magia entre ellos luego de conocerse por primera vez en persona.

Desde ese entonces, la pareja decidió no soltarse por lo que comenzaron a hacer más planes juntos como viajar, salir de fiesta, entre otras cosas. Desafortunadamente un año después su relación terminó, pero en el 2022 'el amor regresó'.

" Esta vez decidimos meter el acelerador a fondo. Otra vez un montón de flores, citas, restaurantes. Porque como por ahí dicen lo que es para ti regresa y no se va ", se escucha a la pareja decir en el clip.

También contaron que cuando Genaro decidió proponerle matrimonio en un viaje a Alondra, se enteraron de que estaban esperando a su primer bebé.