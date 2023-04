México pedirá a EU que informe sobre espionaje al Ejército

El escrito, informó, será enviado hoy mismo y la posición de México se definirá en función de la respuesta que den las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México solicitará por la vía diplomática a los Estados Unidos información relacionada con el supuesto espionaje que el Pentágono ha hecho del Ejército mexicano y la infiltración de la DEA al Cártel de Sinaloa, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El escrito, informó, será enviado hoy mismo y la posición de México se definirá en función de la respuesta que den las autoridades estadounidenses.

"Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas, preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle, es una obligación de Estados Unidos compartirla con México o en su caso no compartirla, sino señalar que no es veraz la información", indicó.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de espiar al Ejército y a la DEA de intromisión, luego de que se publicara en medios nacionales y de aquel país información relacionada con una pugna entre las secretarías de Defensa y Marina y la manera en que la agencia antidrogas infiltró a "Los Chapitos" para obtener evidencia de que producen y trafican fentanilo.

Ebrard no quiso pronunciarse si se trata de una intervención indebida y una violación a la soberanía como acusó el Presidente.

"Vamos a ver, primero déjame ver la información. Voy a tener hoy esa comunicación y yo les estaré informando en los próximos días en función de la información que me manden también ellos, para no decir algo ahorita que no tenga un basamento específico", dijo.

Mexicanos en Sudán

Ebrard indicó que la Cancillería ha tenido contacto con 12 mexicanos que están en Sudán y que de ellos seis han expresado su voluntad de salir de ese país tras el estallido de una guerra civil.

"Tenemos una situación compleja, hay inestabilidad, no se puede circular en todo el país tenemos que esperar a que haya condiciones para poder transportarles porque en este momento no lo vamos a poder hacer", informó.