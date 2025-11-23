Organizaciones transportistas y agrícolas iniciarán cierres desde las 8:00 horas; las afectaciones podrían ser indefinidas si no hay respuesta del gobierno federal.

Este lunes 24 de noviembre se prevé una jornada de fuertes afectaciones viales en gran parte del país debido al megabloqueo nacional convocado por organizaciones de transportistas y productores agrícolas. Las movilizaciones contemplan cierres simultáneos en carreteras, autopistas y accesos fronterizos desde temprana hora.

Las protestas iniciarán a las 8:00 horas, aunque en estados como Jalisco se anticipan bloqueos desde las 7:00 de la mañana. Los organizadores advirtieron que las interrupciones podrían extenderse de manera indefinida si no reciben respuesta del gobierno federal.

La movilización es encabezada por la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, cuyos integrantes confirmaron que no cargarán mercancía y participarán directamente en los cierres viales.

El megabloqueo se espera en más de 20 estados, incluidos:

Ciudad de México

Estado de México

Sinaloa

Jalisco

Chihuahua

Zacatecas

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Baja California

Además, se prevén tomas de casetas y posibles cierres en aduanas y cruces internacionales con Estados Unidos.

Entre las autopistas con mayores afectaciones destacan los accesos al Valle de México:

México–Querétaro

México–Toluca

México–Pachuca

México–Puebla

México–Cuernavaca–Acapulco

En la capital y zona conurbada se esperan bloqueos en vialidades como:

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Bulevar Lomas Verdes

El gremio transportista sostiene que la protesta responde al incremento de asaltos y extorsiones en carreteras, algunos presuntamente cometidos por autoridades de seguridad. Exigen fin a las prácticas abusivas, eliminación de cuotas y atención a trámites como licencias y placas.

Los productores agrícolas buscan visibilizar la crisis que enfrenta el sector y rechazan la iniciativa de Ley de Aguas, al considerar que afecta sus derechos de concesión y pone en riesgo la infraestructura construida durante generaciones. También solicitan precios de garantía, pago de adeudos y apoyo comercial, incluyendo la exclusión de los granos en la revisión del T-MEC.

En Zacatecas exigirán la apertura de centros de acopio de frijol y el pago del precio anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de 27 pesos por kilogramo. Señalaron que la falta de operación oficial ha provocado que intermediarios ofrezcan apenas ocho pesos, lo que profundiza la crisis económica.

El gobierno federal llamó a mantener el diálogo y evitar afectaciones a terceros, mientras cámaras empresariales recomendaron evitar viajes no esenciales, anticipar traslados y monitorear redes oficiales. El AIFA pidió a sus usuarios prever demoras en vialidades cercanas.

En contraste, la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México informó que no participará en el megabloqueo pese a coincidir con varias demandas, al considerar que es preferible no afectar a la ciudadanía y continuar las gestiones por la vía institucional.