La petrolera aclara que no tiene contratos vigentes ni relación con directivos del certamen Miss Universo, después de señalamientos en redes sociales.

Tras la polémica generada en redes sociales por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch Fernández en Miss Universo, Petróleos Mexicanos (Pemex) salió a aclarar la información que circulaba sobre presuntos contratos otorgados a empresas vinculadas al certamen.

Por medio de un comunicado, Pemex informó que no mantiene ninguna relación contractual vigente con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. La petrolera también aseguró que no tiene injerencia con los directivos de Miss Universo, por lo que la felicitación oficial que hizo a Bosch Fernández se dio únicamente “en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

La polémica: ¿México pagó por la corona?

Tras la coronación, usuarios comenzaron a cuestionar si “México había pagado por ganar la corona”, luego de que circulara un contrato donde presuntamente aparecía involucrado Raúl Rocha, copropietario del certamen, así como el padre de la ganadora, Bosch Hernández, quien labora en Pemex como coordinador ejecutivo B del área de Exploración y Producción.

De acuerdo con la información difundida, Pemex habría otorgado un contrato por 745 millones de pesos para la construcción de ductos terrestres a las empresas mencionadas, las cuales estarían vinculadas directamente con Rocha.

Sin embargo, Pemex aclaró este domingo que el convenio señalado fue otorgado a través de un concurso abierto y se formalizó el 7 de febrero de 2023, por lo que no corresponde a ninguna relación vigente. El contrato, por más de 745.6 millones de pesos, establecía un plazo de ejecución de 328 días naturales, entre febrero y diciembre de 2023.

El documento también incluía una cláusula que permitía suspender el contrato por irregularidades fiscales y, en caso de no aclararse, proceder a la rescisión. Con esta aclaración, Pemex busca frenar las especulaciones surgidas en torno al triunfo de Bosch Fernández y deslindarse de cualquier vínculo con los directivos del certamen Miss Universo.



