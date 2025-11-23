Rodrigo Isidro regresaba al rancho de su familia, cuando una patrulla de la SSC comenzó a seguirlo y le disparó cuatro veces, quitándole la vida.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó la detención de cuatro policías estatales por su presunta responsabilidad en el asesinato de Rodrigo Isidro Ricardez, estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ocurrido el 14 de noviembre en Villahermosa.

De acuerdo con la dependencia, los agentes cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso, resultado de las investigaciones realizadas por personal especializado en criminalística y peritos.

“Las personas detenidas formaban parte de una corporación de seguridad en el Estado y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito” , indicó la Fiscalía mediante un comunicado. Añadió que los detenidos serán presentados ante un Juez de Control.

La detención ocurre tras protestas de la familia

La captura se dio un día después de que familiares, amigos y ciudadanos protestaran frente a la Fiscalía estatal y en la Plaza de Armas para exigir justicia por el joven de 20 años. “Esta silla está vacía y en mi casa sólo hay dolor”, decía una de las mantas que llevaron los manifestantes, donde aparecía Rodrigo montando a El Licenciado, su caballo.

La noche del 14 de noviembre, según su familia, Rodrigo fue perseguido por patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) después de cruzar un retén en la colonia José María Pino Suárez. Los policías le cerraron el paso y le dispararon varias veces.

“Lo iba siguiendo la policía, lo acribillaron antes de entrar a la colonia. Le pegaron tres tiros: uno en el cuello, uno en el corazón y uno en la mano izquierda”, relató su padre, Lucio Isidro Álvarez. El joven cursaba el segundo semestre de Médico Veterinario y Zootecnista en la UJAT. Además de estudiar, trabajaba en el rancho familiar, cuidaba ganado y ahorraba para su propio vehículo.

La familia pidió que el caso no quede impune y que los responsables reciban castigo conforme a la ley.