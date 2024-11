"Me estaba ahogando con mi sangre": Melanie relata el momento de su agresión

Melanie describió su relación sentimental con Christian "como cualquier otra", pero aseguró que en los momentos en que su agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol, cambiaba a una actitud agresiva.

Melanie de Jesús Barragán, la joven de 20 años agredida brutalmente por su pareja, Christian de Jesús Rojas, compartió su relato sobre los hechos ocurridos la noche del 31 de octubre, cuando fue golpeada en múltiples ocasiones, dejándola con lesiones graves. Christian, quien es señalado por tentativa de feminicidio, continúa prófugo.

Melanie, estudiante de Enfermería, narró que la agresión inició tras una discusión en una fiesta de Halloween. La joven explicó que Christian tocó de manera inapropiada a su amiga, Danna, lo que desató un conflicto.

“Yo le quité la mano del glúteo de mi amiga, y ahí comenzó la discusión” , detalló Melanie.

Christian salió furioso del lugar en su automóvil, pero regresó, acusándola de tener las llaves del vehículo. Fue en ese momento que, según su testimonio, la golpeó brutalmente.

“Él me empujaba y no me soltaba… Me estaba ahogando con mi sangre” , relató.

Un video de los hechos muestra el momento en que Melanie es golpeada y arrastrada en el suelo, mientras su amiga Danna intentaba defenderla. La joven agradeció la valentía de su amiga, a quien llamó “un ángel” , ya que fue Danna quien finalmente pidió ayuda al ver la gravedad de la situación.

Policías estatales llegaron al lugar tras la agresión, pero no detuvieron a Christian, quien aprovechó para escapar. “No había una orden de aprehensión y se fugó” , explicó Melanie.

La relación de Melanie y Christian, que duró un año, fue marcada por episodios de violencia verbal y emocional cada vez que él consumía alcohol. Melanie recordó que, aunque compartían momentos cotidianos, notaba un cambio de actitud en Christian bajo los efectos del alcohol.

Actualmente, las autoridades de Tamaulipas han emitido una orden de captura a nivel nacional y han ofrecido una recompensa de 200 mil pesos por información que lleve a la localización de Christian de Jesús Rojas. Mientras tanto, Melanie se encuentra en recuperación tras una operación de urgencia en el ojo izquierdo debido a las lesiones.

