Christian 'N' visitó a Melanie en el hospital tras agredirla, revela su madre

La Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa de 200 mil pesos por información del paradero de Christian 'N'.

Melanie de Jesús Barragán de 20 años, fue golpeada brutalmente por Christian 'N', quien aún después de lo que hizo visitó a la víctima en el hospital para "darle un beso en la mejilla", así lo reveló su madre, María del Socorro.

El pasado 31 de octubre, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el agresor de 24 años, golpeó en repetidas ocasiones a Melanie, la joven estudiante de enfermería quedó gravemente herida y tuvo que ser hospitalizada, siendo dada de alta apenas este 7 de noviembre.

En entrevista con la periodista Itzel Cruz Alanís de Foro TV, la señora María del Socorro contó que la relación de los jóvenes inició hace un año, la cual estuvo plagada de distintas violencias como aislamiento.

En redes sociales circuló el video del intento de feminicidio que sufrió Melanie, y del cual la rescató su amiga Danna Paola, quien junto con otros amigos, llevaron a la joven a urgencias.

La estudiante de enfermería sufrió heridas en su ojo, por lo que le colocaron una malla en el pómulo y aún le falta una cirugía para su nariz.

Christian fue a ver a Melanie en el hospital

La madre de la joven agredida contó que luego de que Melanie fue internada, Christian 'N' acudió al hospital.

" Entró al hospital, me preparan para ver a Melanie. Esta persona sí se presentó, en la mañana, entró a la fuerza al IMSS y no sé cómo logró llegar hasta la habitación donde estaba Melanie. Me dijo: 'solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla', y yo me tuve que contenerme por respeto a las personas que estaban hospitalizadas ", relató.

Ante esto, pidió apoyo para que lo sacaran y no lo detuvieron porque no había una denuncia, pero fue hasta las 2:00 de la tarde que acudió el Ministerio Público.

La señora María del Socorro exigió justicia para su hija, a quien describió como una joven preocupada por apoyar a los demás.

Finalmente, pidió respeto y privacidad para su familia y Melanie, por lo que aseguró que no dará más entrevistas porque quiere estar con su hija.

Hasta el momento, Christian 'N' se encuentra prófugo, la Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa por información de su paradero de 200 mil pesos.