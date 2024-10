Mujer asegura que yucatecos se 'inventan' huracanes y desata indignación

Sandra, quien ha sido bautizada como #LadyHuracanes, critica a los yucatecos por supuestamente 'inventarse' los fenómenos naturales para evitar ir al trabajo o a la escuela.

Un video de Sandra O., una mujer foránea residente en Mérida, se ha vuelto viral en redes sociales tras sus polémicas declaraciones en las que critica a los yucatecos por supuestamente 'inventarse' los huracanes para evitar ir al trabajo o a la escuela.

Según ella, los cierres de comercios en Mérida se deben a la pereza de las personas, afirmando que lo hacen "para quedarse en casa sin hacer nada" .

En el video, Sandra señala que, a pesar de que los negocios habían cerrado en la ciudad, "ni siquiera está lloviendo" , y cuestiona la frecuencia con la que se anuncian huracanes en la región.

"A mí se me hace que lo hacen porque no quieren trabajar y no quieren hacer nada", comentó, agregando: "¿Por qué hay huracanes cada cierto tiempo en Mérida, y no pasa nada, pero todo el mundo está encerrado valiendo madre?" .

La respuesta de los yucatecos no tardó en llegar, bautizando a la mujer como #LadyHuracán y #LadyMilton, en referencia a sus comentarios.

Muchos usuarios de redes sociales expresaron su enojo, instándola a dejar el estado y calificándola de ignorante por no comprender la importancia de la cultura de prevención en la región.

Varios recordaron los devastadores huracanes que han golpeado Yucatán, como Gilberto en 1988 e Isidoro en 2002, los cuales dejaron lecciones sobre la importancia de estar preparados frente a desastres naturales.