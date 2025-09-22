La artista plástica y otras seis víctimas de desaparición en Guadalajara fueron liberadas por sus captores sin que se exigiera rescate.

La Fiscalía de Jalisco confirmó este domingo la localización con vida de Francisca 'Frany' Arteaga Mendoza, artista plástica que estuvo desaparecida desde el 27 de agosto tras ser sustraída de la Galería Casa Natalia, en la colonia Revolución de Guadalajara. Junto a ella fueron liberados los abogados Gustavo Torres Reyes y Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño.

Las autoridades indicaron que se realizaron 34 operativos de búsqueda en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, además de entrevistas, mesas de trabajo y análisis de más de 160 horas de video y 30 llamadas telefónicas. La Fiscalía no detalló el lugar exacto donde fueron encontrados ni el móvil del secuestro.

La Fiscalía de Jalisco publicó el comunicado en su sitio web. (Captura de pantalla)

También fueron liberadas otras cuatro personas privadas de la libertad en hechos distintos ocurridos entre el 25 y 30 de agosto: Abraham Emmanuel Pacheco Partida, maestro de inglés conocido como 'Yisus', y Gary Omar Silva González, Héctor Manuel Valdivia Martínez y José Manuel Arredondo Roldán. Estas tres últimas víctimas estaban vinculadas a un multihomicidio ocurrido en un taller mecánico, en el que falleció la influencer Esmeralda Ferrer y su familia.

De acuerdo con familiares y allegados, por ninguna de las siete víctimas se pidió rescate y fueron liberadas por sus captores de manera inesperada. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para dar con los responsables.

Allegados a 'Frany' confirmaron que se encuentra en un lugar seguro y esperan que pronto pueda reunirse con su familia. La liberación se anunció después de que la dependencia pidiera a los familiares no difundir la información para proteger a las víctimas restantes.