A pesar de avances en el caso, amigos de Francisca Arteaga Mendoza continúan movilizándose para difundir su desaparición hasta que sea encontrada.

Amigos de Francisca Arteaga Mendoza colocaron lonas con su rostro en la Glorieta de los Desaparecidos para exigir su localización.

'Frany', como la conocen sus amigos y familiares, es artista plástica y fue privada de la libertad el 27 de agosto cuando estaba en la Galería Casa Natalia, en Guadalajara, Jalisco.

Desde ese día se han realizado movilizaciones para visibilizar su caso y exigir su localización.

Este domingo amigos de 'Frany' colocaron lonas con su rostro en la Glorieta de los Desaparecidos y pretenden colocar en otros puntos.

"El día de hoy solo vamos a colgar algunas, pero ya hay más material listo para ponerlo en más puntos de la ciudad y pues así ir difundiendo cada vez en mayor medida pues la cara de 'Frany', su rostro, que la gente lo reconozca y que podamos, pues extender este anuncio tan importante de que la estamos buscando" , dijo Estela.

La amiga de 'Frany' la describió como una persona cálida y aseguró que la esperan de vuelta.

"Frany es una persona muy sociable, muy cálida. Tiene bastantes amistades en el medio artístico, porque ella es artista, plástico y también modelo. Es una persona que fácilmente conecta con los demás y pues que no estaba para nada inmiscuida en actividades, pues de ningún tipo como para la situación en la que terminó, entonces pues es una buena persona y todos la esperamos de vuelta" .

Estela agregó que las autoridades han informado a la familia de 'Frany' que existen avances en el caso, pero los amigos de ella se seguirán movilizando para que se difunda el caso hasta que sea localizada.