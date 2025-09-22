La artista plástica Frany Arteaga y el abogado Gustavo Torres ofrecieron sus primeras declaraciones tras 25 días de cautiverio y describieron las condiciones en las que permanecieron privados de la libertad.

Luego de que la Fiscalía de Jalisco informara la localización con vida de Francisca 'Frany' Arteaga y seis personas más, la artista plástica, junto con el abogado Gustavo Torres, ofrecieron sus primeras declaraciones a Noticias Univisión, relatando la pesadilla que vivieron durante los últimos 25 días.

En la entrevista para el medio estadounidense, las víctimas, capturadas el 27 de agosto pasado, afirmaron haber sido liberadas el sábado 20 de septiembre, aunque la Fiscalía de Jalisco confirmó oficialmente la liberación hasta este domingo por la tarde.

Frany relató que durante todo el tiempo estuvo con los ojos vendados y esposada, sin que los captores le explicaran el motivo de su captura.

"Me abstuve de hacer preguntas porque valoré mi vida y la situación" , dijo la artista, señalando que las condiciones del secuestro hacían imposible cualquier diálogo con sus captores.

Gustavo Torres detalló que ambos estuvieron en espacios separados durante su cautiverio: él permaneció en el piso de un baño, mientras que Frany estuvo en una recámara. Ambos coincidieron en que la liberación se produjo de manera inesperada y que en ningún momento se pidió rescate por ellos.

Frany narró además que los captores nunca se identificaron y que todo ocurrió bajo un clima de violencia y tensión.

" Entraron cuatro personas armadas, con pistola y tapados, diciendo: 'No te muevas, no te muevas'" , relató.

Las víctimas de este secuestro explicaron que fueron liberados en Zapopan, Jalisco, sin explicación y caminaron hasta una gasolinera donde pudieron comunicarse para dar a conocer su liberación.

Al expresar su alivio por haber regresado a un lugar seguro, Gustavo afirmó: "Gracias a Dios, ya estamos afuera. No fuimos una estadística más" , y agradeció a su familia y amigos que no dejaron de buscarlo.

Al mismo tiempo que fueron liberados Frany y Gustavo, otras cinco personas secuestradas en fechas cercanas también regresaron a salvo. Familiares indicaron que no se solicitó rescate por ninguna de las víctimas y que la liberación ocurrió de manera inesperada.