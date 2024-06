Llaman al gobierno federal a asumir responsabilidad ante deportados

La organización Imumi exhortó al gobierno federal a atender situaciones de riesgo para migrantes no mexicanos deportados a través del territorio nacional.

El Instituto de Mujeres en la Migración A. C. realizó un exhorto a las autoridades federales para atender las situaciones de riesgo para migrantes no mexicanos deportados a través del territorio nacional. En particular, para revertir el procedimiento que culmina con el abandono de las personas en tránsito en la frontera sur del país.

“Estados Unidos y México han llevado a cabo la deportación y expulsión de personas no mexicanas, actualmente de Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela (:..). Una vez en México estas poblaciones son llevadas a la frontera sur, vía terrestre o aérea, para su deportación o auto-deportación al abandonarlas en ciudades fronterizas, la mayoría en Villahermosa, Tabasco” , informó la organización de la sociedad civil.

Problemática

La problemática, señaló la organización este miércoles, tiene su origen desde el norte del país, tanto del lado estadounidense como del mexicano: “personas entrevistadas declaran que las autoridades estadounidenses no les devuelven sus pasaportes y documentos de identidad, dejándolas varadas en México (…) Una vez en territorio mexicano, los agentes del INM detienen inmediatamente a las personas y las transportan en autobús o avión al sur del país sin su consentimiento” .

Derivado de esta situación, Imumi destacó que diversas organizaciones trabajan desde ambos lados de la frontera para coadyuvar en la detención de las mencionadas prácticas y lograr la implementación de “políticas que explican los procedimientos al recibir personas no mexicanas entregadas al Instituto Nacional de Migración por parte de autoridades estadounidenses” .