El influencer Fofo Márquez fue declarado culpable de tentativa de feminicidio tras un proceso judicial en el penal de Barrientos, derivado de un altercado vial con una mujer en abril pasado.

El creador de contenido Fofo Márquez fue sentenciado este 24 de enero a 22 años de prisión tras ser declarado culpable de tentativa de feminicidio.

El fallo, emitido en el penal de Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, deriva de un altercado vial ocurrido en abril pasado, donde Márquez fue acusado de agredir físicamente a Edith “N”.

En la audiencia previa, realizada el 22 de enero, la defensa de Márquez solicitó tiempo adicional para presentar nuevas pruebas, lo que derivó en la suspensión temporal del proceso. Sin embargo, finalmente el juez de control José Carmen Vilchis determinó su responsabilidad en los hechos.

Declaraciones del acusado

Durante la audiencia, el influencer expresó su arrepentimiento y solicitó clemencia. “Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Pido que no se me juzgue como un caso mediático, sino por el delito que es”, declaró Márquez, quien intentó justificar sus acciones señalando que la víctima habría golpeado su vehículo e insultado previamente.

Edith “N” mantuvo su negativa a otorgar el perdón al acusado, argumentando que no cree en su arrepentimiento. Desde que interpuso la denuncia, la mujer ha pedido que el caso sea tratado con perspectiva de género, enfatizando la gravedad del incidente.

El altercado ocurrió en abril de 2022, cuando Márquez fue acusado de atacar a Edith “N” durante una disputa vehicular. Desde entonces, su defensa ha insistido en reclasificar el delito como lesiones, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó pruebas que sustentaron la acusación de tentativa de feminicidio.