Noroña asegura que lo agredieron con motivo de la Reforma Judicial

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que "fue una agresión cobarde", el ataque y robo de su celular que sufrió por parte de una persona en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un video publicado en redes sociales, el senador denunció la agresión verbal y física de un hombre en una de las salas de espera de American Express de la terminal 2 del AICM.

"No es una agresión cualquiera, primero porque no es una agresión personal es una agresión a lo que represento a la mesa directiva de la Cámara de senadores, a la pluralidad de esta parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate de la reforma al Poder Judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano tema de pago de impuestos" .

El senador aseguró que no sólo lo agredió verbalmente sino físicamente en tres ocasiones y "ese hecho no se debe de tolerar".

Fernández Noroña dijo que se decidió desde un inicio actuar con "absoluta firmeza ante esta agresión cobarde".

Fernández Noroña identifica a su agresor

El senador señaló que la persona que lo agredió "es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas del pago de impuesto".

"Debe de haber una sanción a esta persona prepotente, arrogante que da clases en la Universidad Iberoamericana y en el Tec de Monterrey, campus Monterrey" , dijo.

El director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Genaro Vázquez presentó una denuncia en contra Carlos Velázquez 'N', el presunto agresor del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, ocurrida esta mañana.