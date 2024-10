Gerardo Fernández Noroña denuncia agresión en el aeropuerto de la CDMX

El presidente del Senado explicó que, tras el ataque, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Federal por Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció haber sido víctima de una agresión física e intento de robo de su celular en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El incidente ocurrió en una sala de espera de American Express, según detalló el legislador a través de sus redes sociales.

En su publicación, Fernández Noroña acusó a un hombre, identificado como Carlos Velázquez, de haberlo agredido físicamente y de haberle arrebatado el celular.

Noroña dice que un ciudadano lo agredió e intentó quitarle su celular en la sala VIP del AICM, comenta también que procederá legalmente en contra del señor.

Este pequeño vídeo es lo que hay de “evidencia” del supuesto ataque.

pic.twitter.com/oo4mqh8Kr6 — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) September 20, 2024

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba" , escribió el senador en un tuit.

Además, señaló que la acompañante del agresor, una mujer, aprovechó el momento para borrar un video que el senador había grabado previamente como prueba del altercado.

El presidente del Senado explicó que, tras el ataque, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Federal por Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado.

"En este momento están presentando la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx" , informó el legislador en sus redes sociales.

En este momento están presentando ante el ministerio público federal la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx, Genaro Vázquez, el titular del área jurídica de @senadomexicano. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

Fernández Noroña solicitó a American Express que proporcione la información necesaria para identificar a los responsables, mientras la empresa también ha iniciado un proceso de investigación interno.

El senador aseguró que el agresor es un abogado corporativo que representa grandes empresas en temas relacionados con el pago de impuestos, entre otros asuntos. El caso sigue en investigación, mientras el senador ha hecho un llamado a las autoridades para que se haga justicia.