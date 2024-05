Familia pierde a dos de sus integrantes en caída de templete en Nuevo León

La familia asistió para disfrutar la presentación de Bronco, grupo que amenizaría el cierre de campaña.

Alejandro Gámez Sandoval, un padre de familia, y su hijastro José Jesús Torres Solís, de 11 años de edad, murieron durante el acto de cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, donde también estuvo el aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Familia

Alejandro y su esposa, María de la Luz Solís, que fue reportada grave pero estable en la clínica 7 del IMSS, acudieron con el niño José Jesús al evento político con la idea de disfrutar la presentación del grupo musical Bronco,que amenizaría el cierre de campaña, pero antes de la aparición de los artistas que lidera Guadalupe Esparza, un ventarrón derribó el escenario y la estructura metálica les cayó encima, dejando un saldo fatal de 9 fallecidos y 121 lesionados, de los cuales todavía la mañana de este jueves 27 permanecían hospitalizados.

Alejandra Gámez Escalera, hija de Alejandro Gámez Sandoval, admitió que sus familiares acudieron no por el acto político, sino por escuchar a Bronco, y se les avisó a través de WhatsApp sobre el accidente, advirtiendo que su padre iba muy grave, cuando fue trasladado al Hospital Universitario, donde falleció por un golpe en la cabeza.

Marylu Escalera, exesposa de Alejando Gámez, publicó en sus redes sociales: "Se que nuestras vidas no terminaron juntas como lo prometimos aquel día en el altar, hoy te fuiste, me dejaste al cuidado de nuestros hijos los voy a cuidar y ver por ellos como siempre lo platicamos, que si algún día uno de nosotros faltara, el otro cuidaría de ellos, también de nuestro nieto al que amabas con el alma. Vuela a donde Dios te lleve, gracias por haber sido parte de mi vida, gracias por el gran regalo que me dejaste Dios te de paz y descanso eterno hasta siempre" .