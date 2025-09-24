La Secretaría de Salud de CDMX confirmó una nueva víctima mortal tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia. Giovanna, joven de entre 15 y 25 años, murió sin que se lograra localizar a su familia.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a 30 tras el deceso de Giovanna, joven que permanecía hospitalizada en estado crítico y sin ser identificada por sus familiares.

La víctima, de entre 15 y 25 años, presentaba quemaduras en el 80 % del cuerpo y estaba bajo intubación en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”. A pesar de los esfuerzos médicos y del llamado público para localizar a su familia, Giovanna falleció la noche del 23 de septiembre.

Identificación mediante tatuajes

Ante la falta de documentos, las autoridades difundieron imágenes de sus tatuajes bajo protocolos de privacidad, con la esperanza de que algún familiar pudiera reconocerla. Entre ellos se encontraban:

Corazón atravesado por una rosa en la espalda baja.

Pulsera tipo greca con inscripciones poco legibles en el antebrazo derecho.

Pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Letra “H” en la pierna derecha.

Ningún familiar logró ser ubicado antes de su fallecimiento.

Además de Giovanna, las autoridades confirmaron el deceso de un hombre que ingresó al hospital sin pertenencias y fue registrado como Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López. Tenía entre 26 y 35 años, estatura de 1.64 metros y complexión mediana.

Según el reporte oficial de Sedesa, al corte de las 22:00 horas del martes, permanecen 15 personas hospitalizadas y 39 han sido dadas de alta. La lista de fallecidos incluye ya a Giovanna, además de otras 29 personas previamente identificadas.

Avances en la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa las investigaciones para determinar las causas del accidente. Nuevos videos de cámaras de seguridad han puesto en duda la hipótesis inicial de exceso de velocidad, mostrando que la pipa circulaba a ritmo moderado segundos antes de la volcadura.

Mientras avanzan los peritajes, autoridades locales y federales mantienen la entrega de apoyos económicos, atención médica y acompañamiento psicológico a las víctimas y familiares. La empresa Gas Silza, propietaria de la unidad, reiteró su disposición a colaborar en el proceso legal y de reparación.