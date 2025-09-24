Frente frío traerá lluvias el fin de semana a Sonora
Protección Civil estatal informó que Sonora registrará hasta 45 °C en Hermosillo y otras regiones. El ingreso de un frente frío entre el 25 y 26 de septiembre provocará descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento.
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió su pronóstico para este miércoles 24 de septiembre, señalando que una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en el noroeste, centro y sur del estado.
En paralelo, el monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, generará tormentas eléctricas con lluvias de 25 a 50 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h en varias zonas de la entidad durante la tarde y noche.
La dependencia detalló que un nuevo frente frío ingresará por la frontera noroeste del país entre el 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará un descenso ligero en las temperaturas, además de favorecer el aumento de lluvias en Sonora hacia el fin de semana.
Tormenta tropical en vigilancia
Asimismo, se mantiene bajo observación la tormenta tropical “Narda”, ubicada en el océano Pacífico, cuya trayectoria hacia el oeste-noroeste descarta impactos directos sobre territorio mexicano por el momento.
Pronóstico por ciudades
- Hermosillo: mínima 29 °C, máxima 45 °C, 10% probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima 28 °C, máxima 42 °C, 10% probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima 20 °C, máxima 36 °C, 30% probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima 26 °C, máxima 43 °C, sin probabilidad de lluvia
- Navojoa: mínima 27 °C, máxima 41 °C, 30% probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima 21 °C, máxima 35 °C, 20% probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima 29 °C, máxima 38 °C, sin probabilidad de lluvia