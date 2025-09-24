Protección Civil estatal informó que Sonora registrará hasta 45 °C en Hermosillo y otras regiones. El ingreso de un frente frío entre el 25 y 26 de septiembre provocará descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió su pronóstico para este miércoles 24 de septiembre, señalando que una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en el noroeste, centro y sur del estado.

En paralelo, el monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, generará tormentas eléctricas con lluvias de 25 a 50 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h en varias zonas de la entidad durante la tarde y noche.

La dependencia detalló que un nuevo frente frío ingresará por la frontera noroeste del país entre el 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará un descenso ligero en las temperaturas, además de favorecer el aumento de lluvias en Sonora hacia el fin de semana.

Tormenta tropical en vigilancia

Asimismo, se mantiene bajo observación la tormenta tropical “Narda”, ubicada en el océano Pacífico, cuya trayectoria hacia el oeste-noroeste descarta impactos directos sobre territorio mexicano por el momento.

Pronóstico por ciudades