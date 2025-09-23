Dos elementos de la Policía Estatal que fueron asignados a la presidenta del DIF resultaron lesionados, mismos que ya reciben atención médica.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que su nieta, Eneyda Rocha Ruiz, se encontraba en la camioneta que esta tarde sufrió un ataque armado tras un intento de despojo en las inmediaciones del canal 7 de la avenida Jesús kumate, en Culiacán.

Durante el ataque, dos elementos de la Policía Estatal que fueron asignados a la presidenta del DIF resultaron lesionados, quienes ya reciben atención médica.

El mandatario sinaloense informó a través de sus redes sociales que su nieta resultó ilesa tras el ataque.

"Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía" , escribió el gobernador sinaloense.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa acudieron al lugar para controlar la situación. Un autobús también resultó con impactos de bala, sin embargo, no hubo personas lesionadas en su interior.