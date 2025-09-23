Se desconoce si Eneyda, presidenta del Sistema DIF estatal, estaba dentro del vehículo. Dos de los agentes fueron heridos.

La mañana de este martes se registró un ataque armado contra una camioneta oficial del gobierno de Sinaloa en las inmediaciones del canal 7, a un costado de la avenida Jesús Kumate, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad estaría asignada a la presidenta del Sistema DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya.

Hasta el momento no se ha confirmado si ella se encontraba dentro del vehículo al momento de la agresión.

Escoltas lesionados

El ataque dejó como saldo a dos policías estatales heridos, quienes forman parte de la Dirección de Servicios de Protección y estaban asignados a la seguridad de la presidenta del DIF. Uno de ellos, identificado como el conductor de la camioneta, resultó gravemente lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital privado.

"Son dos escoltas asignados a la ayudantía del gobernador; policías estatales. Están asignados a Eneyda, la hija de Rocha. No nos confirman que ella estuvo presente", señalaron fuentes federales consultadas por Milenio.

Acciones de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar para controlar la situación.

En su comunicado, la dependencia confirmó a los dos agentes lesionados y detalló que durante la agresión un autobús de pasajeros también recibió impactos de bala, aunque ninguno de los tripulantes resultó herido.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona mientras avanzan las investigaciones.