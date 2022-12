Regresa el uso de cubrebocas en 4 estados

El Covid-19 y la influenza han provocado que se tome la decisión de volver al uso de cubrebocas.

Debido al aumento de enfermedades respiratorias, entre ellas el Covid-19 e influenza, en algunos estados del país el cubrebocas será de nuevo obligatorio en los espacios cerrados, como hospitales, centros educativos, guarderías y sitios donde no se pueda guardar la sana distancia, entre otros.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que “se trata de informar a la población y, con el fin de mantener controladas este tipo de enfermedades, se implementará el uso obligatorio de medidas preventivas en hospitales, centros educativos, centros de asistencia social, guarderías, consultorios médicos y espacios cerrados con conglomeraciones”.

El Gobierno de Nuevo León ordenó nuevamente el uso obligatorio del barbijo en espacios cerrados en el estado desde el pasado lunes 12 de diciembre.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, anunció “la obligatoriedad del uso de cubrebocas en todos los establecimientos con espacios cerrados. A partir de ahorita, todos tendremos que usar cubrebocas en espacios como éste”.

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de recomendaciones para prevenir nuevos contagios de Covid, entre ellas el uso del cubrebocas en el estado.

Aunque la dependencia no especificó que sea obligatorio su uso, sí pidió portar la mascarilla en espacios no ventilados o en zonas donde no se pueda guardar la sana distancia.

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Cavazos Arizpe, pidió a la población portar cubrebocas durante las celebraciones, posadas, fiestas familiares y reuniones, así como en los interiores de los templos y salones, para evitar complicaciones en la salud.