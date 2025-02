La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los sobrevuelos de drones de la CIA en México no tienen nada de ilegal y que forman parte de una cooperación de larga data con el Gobierno de Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los sobrevuelos de drones operados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México no tienen nada de ilegal, ya que forman parte de una cooperación establecida desde hace años con el Gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum respondió a los recientes reportes de medios internacionales, como The New York Times y CNN, que informaron sobre estas operaciones. La mandataria aclaró que dichos vuelos se realizan con autorización y solicitud del Gobierno mexicano.

“Aprovecho de una vez que preguntas esto porque este tema salió en los medios ayer y hoy sobre estos vuelos de drones, que -por cierto- hay que decirlo viene de una nota de The New York Times, que después recuperan CNN y otras agencias de noticias internacionales. Primer lugar, no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora”, declaró Sheinbaum.

La Presidenta destacó que estas actividades se llevan a cabo bajo coordinación con las autoridades mexicanas y en el marco de acuerdos de seguridad entre ambos países.

"Estos vuelos son parte de la coordinación, aquí está el Almirante Secretario, son colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México y muchas veces esa petición o -más bien- todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información. Entonces, no hay nada ilegal y es parte de una colaboración", enfatizó.

Sheinbaum no ofreció detalles sobre la naturaleza de estas misiones ni los objetivos específicos de los vuelos de la CIA en territorio mexicano, pero insistió en que se trata de prácticas habituales dentro de la cooperación en materia de seguridad.