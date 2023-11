AMLO reprueba cierre de la cuenta de 'X' de Vicente Fox

El mandatario mexicano se pronunció en contra de la censura luego del cierre de la cuenta de 'X' del expresidente Fox.

En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con la reciente suspensión de la cuenta del expresidente Vicente Fox en la red social 'X', reafirmando su postura en contra de la censura bajo el lema " prohibido prohibir ".

" Está mal, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión. Cuando cerraron la cuenta del presidente Trump me opuse y aquí lo manifesté, y no sólo eso, cuando en Twitter el nuevo dueño, Elon Musk, llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta voté a favor de que le regresaran y lo dejé en mi red de manifiesto. ¡Prohibido prohibir! Como se decía en la época de los Liberales: la prensa se corrige con la prensa ", dijo.

Al ser cuestionado sobre el reciente episodio en el que Fox hizo comentarios ofensivos hacia Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, a quien calificó como "dama de compañía", López Obrador expresó su confianza en que el exmandatario pueda corregirse y llamó a la autolimitación.

" Es que uno tiene que aprender a autolimitarse. Ojalá no lo vuelva a hacer ", dijo el presidente ante la pregunta de si Fox puede corregirse.

Te puede interesar Movimiento Ciudadano denuncia a Fox por violencia de género

En el Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal enfatizó la importancia de evitar actos extravagantes o groseros, señalando que estos pueden tener un efecto bumerán y afectar tanto a quien emite el mensaje como a aquellos a quienes va dirigido.

Finalmente, López Obrador hizo un llamado a la comprensión en la política, instando a considerar a los adversarios como tales, no como enemigos. Citando la frase bíblica "amar al prójimo como a uno mismo", el presidente exhortó a mantener la calma incluso en momentos de enojo, sugiriendo la necesidad de respirar profundo o recurrir a métodos de relajación como el Tafil o Passiflorine.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL.