Rocío Nahle y Pepe Yunes se declaran vencedores en Veracruz

Dos candidatos a la gubernatura de Veracruz se declararon ganadores de la elección de este domingo.

Después de las seis de la tarde, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, José Francisco Yunes Zorrilla, y la candidata de la alianza Morena-PT-PVEM-FxM, Rocío Nahle, aseguraron haber ganado la elección.

La primera en salir a conferencia de prensa fue la morenista, quien dijo que las encuestas de salidas les dan "una amplia ventaja, muy amplia ventaja", de dos dígitos, por lo que pidió a sus representantes de casilla estar al tanto del conteo de votos.

"Informar que ha sido un proceso democrático, una jornada electoral ejemplar en Veracruz y en todo el país, con una organización muy bien por las funciones y nosotros como movimiento y partido político aquí en Veracruz con excelentes resultados", indicó acompañada por los dirigentes de los partidos que la postularon.

Manifestó que el proceso electoral, fue un ejemplo de democracia, porque –dijo- no hubo compra de votos del partido en el poder y se declaró muy optimista; además llamó a sus simpatizantes, el pueblo, a festejar.

Momentos después, el abanderado priista aseguró que logró el triunfo gracias al apoyo de los veracruzanos, pero pidió a sus representantes estar alertas porque en la mayoría de las encuestas de salida un alto porcentaje de votantes no contestó.

"No hay plazo que no se cumpla y este ya se cumplió, quiero para dejar claridad en las palabras y en el momento histórico que vive el estado comentarles: ha concluido ya la votación y se inician los conteos de millones de sufragios, faltan todavía varias horas para empezar a conocer datos duros, pero los reportes que hemos recibido a lo largo de esta jornada son muy alentadores, con el apoyo del pueblo de Veracruz ganamos las elecciones, sin embargo las encuestas de salida en general -que son los datos accesibles- en este momento reportan un porcentaje muy alto de entrevistados que no respondieron", expuso.

Acompañado por Beatriz Paredes Rangel, agradeció a los líderes partidarios que lo postularon, a quienes les reconoció su trabajo y entrega para lograr el triunfo de la coalición opositora.

Prometió que una vez que tenga todas las actas de las más de diez mil actas de las casillas electorales, saldrá a ratificar su triunfo de manera legal.