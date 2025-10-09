El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, presunto responsable del cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente, Michoacán.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el funcionario federal destacó que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno de México para combatir este delito en distintos estados.

“Detuvieron en Michoacán a Jhon Mario ‘N’, alias ‘Llanero’, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento”, escribió Harfuch.

Operativo coordinado federal y estatal

De acuerdo con información oficial, la detención fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Las investigaciones apuntan a que el detenido también estaría vinculado con el adiestramiento de miembros de una organización criminal que opera en la región.

“Continuaremos trabajando con el @GobMichoacan para proteger los ciclos productivos y garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad”, añadió el titular de la SSPC.

Otro golpe al crimen: detienen a “Don José” en Durango

La Secretaría de Seguridad también reportó la detención de José Luis “N”, alias “Don José”, presunto líder de una red dedicada al secuestro y tráfico de personas en Durango.

En esta operación, encabezada por el Ejército Mexicano y la FGR, fueron arrestadas seis personas y asegurados cinco inmuebles relacionados con las actividades ilícitas del grupo.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región”, expresó García Harfuch.