La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a varios hombres por distintos delitos de robo y posesión de drogas, durante operativos de vigilancia realizados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

En el ejido La Victoria, fue arrestado Luis Alberto “N”, de 53 años, minutos después de sustraer dos botellas de tequila de una tienda de conveniencia ubicada en Mazón López y Ojuelos.

El hombre fue sorprendido cuando intentaba escapar por una ventana del establecimiento, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por otro lado, en la colonia El Torreón, agentes detuvieron a José Miguel “N”, de 19 años, quien intentó desechar cinco envoltorios de presunta marihuana al notar la presencia de los oficiales en el cruce de Luis Encinas y Solidaridad.

En Real del Carmen, fue capturado Jesús Ariel “N”, alias “El Chile”, de 35 años, luego de que circulara en exceso de velocidad y arrojara un envoltorio con sustancia granulada similar a crystal. Mientras tanto, en Camino Real, Fernando José “N”, de 27 años, fue detenido al encontrársele diez cigarros confeccionados con hierba verde y seca, al parecer mariguana.

Y en la colonia Solidaridad, Jesús Alfonso “N”, de 32 años, fue arrestado tras arrojar al suelo un envoltorio con crystal al ser interceptado por los agentes en el cruce de San Nicolás y Margarita Maza de Juárez.

De acuerdo con la Policía Municipal, todos los asegurados fueron turnados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.