La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas del ciclón tropical “Priscilla” generarán lluvias y vientos fuertes en el noroeste de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas nubosas del sistema tropical “Priscilla” continuarán generando cielos medio nublados y posibles lloviznas ligeras en el centro, norte, noroeste y noreste del estado.

Durante el viernes, el fenómeno se aproximará a la Península de Baja California como depresión tropical, provocando lluvias en municipios del noroeste de Sonora.

Además, un nuevo sistema ciclónico mantiene un 90% de probabilidad de desarrollo y una trayectoria hacia el noroeste del país, lo que podría derivar en lluvias fuertes a muy fuertes durante el fin de semana, así como rachas de viento de 70 a 90 km/h en la línea costera y oleaje de 3 a 5 metros en comunidades pesqueras.

Un frente frío también se aproxima a la frontera noroeste del estado, reforzando estas condiciones y provocando amaneceres frescos en las zonas montañosas del norte.

Condiciones por municipio

Hermosillo : Mínima de 26 °C, máxima de 38 °C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con intervalos nubosos y 20% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de 26 °C, máxima de 38 °C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con intervalos nubosos y 20% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón: Mínima de 27 °C, máxima de 38 °C. Humedad del 85%. Cielos despejados y 10% de probabilidad de lluvia.

Nogales: Mínima de 17 °C, máxima de 31 °C. Humedad del 75%. Cielos mayormente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: Mínima de 26 °C, máxima de 35 °C. Humedad del 70%. Cielos nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

Navojoa: Mínima de 26 °C, máxima de 38 °C. Humedad del 85%. Cielos despejados y 20% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta: Mínima de 19 °C, máxima de 32 °C. Humedad del 60%. Cielos parcialmente nublados y 35% de probabilidad de lluvia.

Guaymas: Mínima de 28 °C, máxima de 33 °C. Humedad del 80%. Cielos con intervalos nubosos y 30% de probabilidad de lluvia.

Recomendaciones de Protección Civil

Evitar cruzar arroyos o zonas inundables.

Asegurar objetos sueltos que puedan ser levantados por el viento.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Priscilla podría dejar lluvias intensas el fin de semana, especialmente en el noroeste y zona costera de Sonora.