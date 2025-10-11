La Fiscalía capitalina informó que agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión contra el joven de 19 años, acusado de homicidio y tentativa de homicidio.

Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Lex Ashton 'N', presunto responsable del homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, misma que fue cumplimentada este viernes 10 de octubre luego de que el joven fuera dado de alta del hospital donde permanecía bajo custodia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), agentes de la Policía de Investigación ejecutaron el mandamiento judicial en el Hospital General 2 de Coyoacán, en Calzada de las Bombas, y posteriormente trasladaron al acusado al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Lex Ashton 'N', de 19 años, enfrentará los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, derivados de los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el plantel sur del CCH, donde presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel 'N', estudiante de 16 años que perdió la vida en el estacionamiento del colegio, y lesionó a un trabajador administrativo de 65 años.

El abogado del imputado confirmó la detención y señaló que su cliente no recuerda lo ocurrido.

"Se acaba de ejecutar la orden de aprehensión y se va a llevar al reclusorio. Desconozco los términos, pero se le realizará un dictamen médico para determinar su estado físico" , declaró a medios de comunicación.

A la salida del hospital, el joven fue observado con sudadera gris y cubrebocas, caminando por su propio pie. El defensor desmintió versiones que apuntaban a fracturas tras su intento de huida durante el ataque, asegurando que sólo sufrió un esguince y lesiones en el hombro y el cerebro.

?? “No se acordaba de nada”: David Retes, abogado de Lex Ashton, asegura que su cliente no recuerda lo ocurrido tras el at4que en el CCH Sur



También, señala que Ashton fue operado por una condición neurológica que padece desde hace años, y cuestiona lo dicho por los medios… pic.twitter.com/Aw1yqh8v7p — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2025

La FGJ-CDMX informó que en las próximas horas Lex Ashton será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica. La carpeta de investigación continúa abierta para recabar peritajes, testimonios y pruebas que sustenten las acusaciones.

Policías de Investigación de la FGJCDMX ejecutaron una orden de aprehensión contra Lex Ashton por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, cometidos dentro del CCH plantel sur. pic.twitter.com/4A80S4qYsy — Brenda Salas (@breen_salasc) October 10, 2025