La Fiscalía de Puebla aseguró un arma y evidencia digital del joven detenido. En redes se autodenomina "incel", caso similar al de Lex Ashton la semana pasada en CDMX.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de un estudiante que lanzó amenazas de realizar una masacre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con la autoridad, el joven —cuya identidad no ha sido revelada oficialmente— fue detenido este viernes tras una investigación conjunta entre la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes ministeriales.

La FGE informó que, durante un cateo autorizado por un juez de control, se aseguraron un arma de fuego, dispositivos electrónicos y evidencias gráficas vinculadas con las intimidaciones publicadas en redes sociales.

"Con su detención y el aseguramiento de evidencia se corroboró la existencia de una amenaza latente y posible materialización, logrando evitar afectaciones importantes para la comunidad universitaria" , señaló la dependencia en un comunicado.

Nuevo caso "incel"

El joven detenido se identificaba en redes sociales como "incel", término con el que se refieren algunos grupos a hombres "célibes involuntarios", y había difundido mensajes de odio y amenazas contra estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación.

En sus publicaciones, el presunto responsable expresó admiración por Lex Ashton, el agresor que la semana pasada asesinó a un alumno en el CCH Sur de la UNAM, e incluso escribió mensajes que aludían directamente a cometer un ataque similar.

Las amenazas llevaron a las autoridades universitarias a reforzar la seguridad en los campus, con apoyo de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), la Policía Estatal, Municipal y el Grupo K9, para resguardar las instalaciones y brindar acompañamiento a las alumnas afectadas.

La FGE indicó que las investigaciones continúan para determinar el grado de planeación y los posibles delitos a imputar.

