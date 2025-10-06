Juez libera orden de captura contra Lex Ashton, agresor del CCH Sur
Un juez concedió la orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones dolosas contra Lex Ashton, acusado de atacar a dos personas en el CCH Sur el pasado 22 de septiembre.
Una orden de aprehensión fue librada contra Lex Ashton 'N', el joven de 19 años acusado de asesinar a un compañero e herir a un trabajador dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el pasado 22 de septiembre.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo el mandamiento judicial desde la semana pasada, luego de presentar ante un juez los datos de prueba que lo señalan como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.
No obstante, la orden aún no ha sido ejecutada debido a que el agresor continúa hospitalizado bajo custodia policial en el Hospital General número 2 de Coyoacán, donde recibe atención médica por las lesiones que sufrió tras lanzarse de un edificio dentro del plantel al intentar escapar.
De acuerdo con los reportes oficiales, el 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel 'N', de 16 años, quien murió en el estacionamiento del CCH Sur, y lesionó al trabajador Armando 'N', de 65 años, cuando éste trató de detenerlo.
Al verse acorralado, Ashton subió a un edificio del plantel y se arrojó desde el tercer piso, provocándose fracturas en ambas piernas y lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La Fiscalía capitalina informó que el mandamiento judicial será cumplimentado en cuanto las condiciones médicas del imputado lo permitan.
