El mandatario sinaloense informó el martes que la agresión se había derivado de "un intento de despojo de camioneta".

La versión del intento de 'despojo' del auto en que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue cuestionada por el senador panista Ricardo Anaya.

"Ya estuvo bueno que los gobiernos de Morena nos den atole con el dedo" , protestó.

"Es de veras de una incompetencia brutal: ya que dejen de dar atole con el dedo y luego un gobernador diciendo que balearon una camioneta porque le querían robar la camioneta. ¿Ustedes creen que es normal que una camioneta reciba cinco o seis impactos de bala porque querían robar la camioneta?" , señaló.

Para el jefe de la bancada panista, "es clarísimo que eso es mucho más que un intento de robo, pero también tenemos que decirlo: la nieta del Gobernador se salvó porque tiene una camioneta blindada y porque tenía guaruras" .

Por otro lado, el ex candidato presidencial aseguró que Acción Nacional "siempre está abierto" a la posibilidad de que se alcance "una gran alianza opositora" con miras a la elección federal de 2027.

"Pero lo primero que tiene que hacer Acción Nacional es recuperar su propia identidad, su propia fuerza. Y una vez que el PAN esté unido y fuerte, entonces sí pensar en alianzas con otras fuerzas políticas" , propuso.