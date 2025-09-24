Investigan vínculo de joven hallado muerto con intento de despojo a nieta del gobernador de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la posible relación entre la muerte de Irving Jahir "N", de 20 años, y el intento de despojo de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, cuyo vehículo fue atacado a balazos por presuntos delincuentes.





Hallazgo del cuerpo

De acuerdo con El Universal, el joven fue localizado sin vida entre la maleza del canal cercano al boulevard Jesús Kumate, lugar donde minutos antes se registró un enfrentamiento entre los escoltas de la nieta del gobernador y los agresores. Los familiares identificaron al occiso como originario del municipio de Eldorado.

El martes la hija de la presidenta del DIF, Eneyda Rocha Ruiz, viajaba en una Jeep Cherokee 2023, acompañada de dos escoltas, cuando fueron interceptados por hombres armados que intentaron despojar la unidad.

Según las autoridades, el joven habría resultado herido durante el tiroteo vinculado al intento de robo, por lo que buscó refugio en el área enmontada donde finalmente falleció.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar su posible participación en los hechos.













Escoltas heridos

Durante el ataque, los escoltas repelieron la agresión, pero ambos resultaron heridos. La conductora presentó lesiones leves por esquirlas, mientras que José “N”, copiloto de la unidad, sufrió varios impactos y su estado de salud es delicado, según confirmó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

Los elementos fueron trasladados de urgencia a un hospital de Culiacán, donde reciben atención médica. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que los agentes pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección y que uno de ellos se encuentra grave.

Tras el ataque, fuerzas del Grupo Interinstitucional —Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y Policía Estatal— desplegaron un operativo en la zona, asegurando decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres.

El ataque también afectó a un camión de pasajeros que transitaba por el boulevard, aunque todos los ocupantes resultaron ilesos.





Mensajes de la familia Rocha

A través de redes sociales, Eneyda Rocha Ruiz agradeció la labor de los escoltas y destacó que su hija resultó ilesa.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que mantiene coordinación con las fuerzas federales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

[Sobre] la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa Rubén Rocha Moya escribió en X



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la hipótesis principal del ataque es el robo de la camioneta, aunque no se descarta ninguna otra línea de investigación.