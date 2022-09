Cubrebocas nunca fue obligatorio: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que van 10 semanas de reducción de contagios de Covid-19 en México, e incluso han habido días sin ninguna muerte a causa del virus.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud también declaró que el gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio "porque nunca lo fue".

"Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio; por lo tanto, no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue, lo hemos recomendado" , refirió López-Gatell.

Señaló que entre las acciones que el Gobierno de López Obrador tomó para enfrentar la pandemia de Covid-19, como la sana distancia y "en su momento el cubrebocas".

"Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92 por ciento en personas adultas".

López-Gatell mencionó México es uno de los países que más ha utilizado el cubrebocas.

"Seguimos convencidos que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos, porque el pueblo de México adopta esas decisiones" , dijo.

El subsecretario de Salud dijo que ahora algunos gobiernos estatales y municipales decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio, "sin tener las competencias legales para hacerlo".

Importancia del cubrebocas

"El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no solo SARS-CoV-2, causante de Covid, sino otros salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada hacia a las demás personas, pero es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no está infectada, por lo tanto la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos cerrados en donde no se puede conservar una sana distancia, una distancia adecuada entre personas. En este momento con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no sólo en México, sino en general en el mundo donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aun de menor utilidad. Esa es la situación del cubrebocas", explicó López-Gatell.