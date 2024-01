Conahcyt anuncio que si pagará a sus investigadores de posgrado

Tras presiones, Conahcyt pagará a investigadores de posdoctorado

A medianoche de este miércoles, Conahcyt anunció a investigadores de posdoctorado que realizará el pago del estímulo del mes de enero dentro de 48 horas. El Consejo realizó ese contacto con los afectados, luego que éstos anunciaran que marcharían a las instalaciones de Conahcyt para exigir el pago.

"Desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se informa que el proceso de dispersión a la Tesorería Federal (Tesofe) se ha realizado este martes 16 de enero de 2024 con éxito, por lo que la ministración (pago) a las y los beneficiarios posdoctorales se verá reflejado en las cuentas registradas por las y los beneficiarios en un lapso máximo de 48 horas", se lee en el correo que Conahcyt continuó enviando a los investigadores momentos antes de la marcha.

En entrevista vía telefónica, la investigadora Mónica Mendoza, quien es posdoctorante en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis en la Universidad Veracruzana, explica que el pago de la beca Conahcyt de posdoctorado debió haber sido depositado el 1 de enero. Mendoza señala que el atraso es un problema grave, pues para poder recibir el estímulo, los beneficiados se comprometen a investigar de tiempo completo, por lo que ésta suma de dinero que da Conahcyt es su salario fijo.

En el mismo correo, el Consejo aseguró ser 'sensible a las inquietudes que pudieron haberse generado entre las y los posdoctorantes los primeros días de enero de 2024' e insistió en que el atraso del pago se debe a que 'es usual y esperable que cada inicio de año por el acople que diversas instituciones tienen con la Tesofe haya algunos días de retraso'.

El mensaje del Consejo logró desalentar la asistencia a la marcha, que partiría a medio día en el Parque La Bombilla. Al lugar se presentaron cuatro investigadores afectados, entre los cuáles estaba Ximena Rosas, quien realiza su posdoctorado en la Facultad de veterinaria de la UNAM.

Rosas aclaró que hasta ahora Conahcyt sólo dio el anuncio de que pagará, mas no ha saldado su deuda. También señaló que más allá de la actual deuda de Conahcyt, es normal que los pagos no se hagan en tiempo y forma, y que los investigadores se enfrentan a otras condiciones precarias que se deben resolver.

"En mi caso el atraso del pago es de 15 días, pero hay compañeros que les deben un mes y Conahcyt no daba respuesta. Ya hasta que salió la convocatoria de la manifestación se preocuparon y mandaron el mail. Hay un movimiento que se está generando para exigir más derechos laborales, somos trabajadores que no contamos ninguna prestación, no estamos generando antigüedad, el acceso al servicio médico es precario y creemos que deberían darnos derechos laborales mínimos que ofrece la ley. No tenemos un contrato, lo que firmamos es un convenio y exigimos ya tener un contrato laboral", declaró Rosas.

Finalmente, aunque Rosas considera que gracias a la presión lograron una respuesta por parte de Conahcyt, insiste en la importancia de salir a manifestarse para lograr otras mejoras.

Por su parte, Mónica Mendoza señaló que el impago del salario "daña nuestros derechos laborales, dignidad humana y nuestra estabilidad emocional".