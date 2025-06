La gira mundial de Shakira incluye a Pitbull como artista invitado en Hermosillo para un concierto inolvidable.

La cantante colombiana Shakira llegará a Hermosillo el próximo 14 de agosto como parte de su exitosa gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en lo que se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Sonora.

En rueda de prensa, Jorge Cambronero, promotor de OCESA y Adrián de León de Generamúsica, detallaron la magnitud del espectáculo que se montará en el Estadio Héroe de Nacozari.

Caminarán con la loba

Una de las experiencias más esperadas por los fans es la dinámica conocida como 'Camina con la loba', en la que Shakira inicia el espectáculo caminando entre sus seguidores hasta llegar al escenario principal.

Según los organizadores, esta interacción directa con el público se mantiene como parte integral del show, tal como ocurrió en la primera fase de la gira en marzo. “Toda la planificación se está haciendo considerando que debe existir una pasarela especial por donde ella comience el espectáculo” , detallaron.

Este recorrido no es improvisado: cada paso de la artista está cuidadosamente coordinado con la producción audiovisual, que incluye cámaras en vivo, efectos de iluminación y sincronización con la música. “El show está medido al segundo, visual y técnicamente, para que esa caminata ocurra con total precisión. Y sí, también sucederá en Hermosillo” , aseguraron los promotores, garantizando que la capital sonorense vivirá la misma experiencia inmersiva que ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo.

Pitbull, artista invitado

El cantante y productor Pitbull, conocido por éxitos como 'Give Me Everything', 'Fireball' y 'Don’t Stop the Party', será el encargado de encender el ambiente antes de la aparición de Shakira. Su presentación forma parte de una colaboración especial en esta etapa de la gira, y se confirmó que estará presente en tres de los cuatro shows en el norte del país.

Como parte del atractivo del evento, el rapero estadounidense Pitbull será el encargado de abrir el espectáculo. “Vendrá con todos sus éxitos” , dijo Cambronero, aunque aclaró que “no está confirmado que cante con Shakira, ya se presentaron juntos en Nueva York y no ocurrió” .

La venta de boletos está disponible a través del sitio web eticket.mx y los precios van desde los $3,460 pesos en General B, $4,205 en Oriente y Poniente Alto y $6,810 pesos en Oriente y Poniente Bajo.