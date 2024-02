Funcionario morenista renuncia tras exhibirlo en rapiña de papel higiénico

En redes sociales se difundieron videos en los que se observó al funcionario de esta Presidencia Municipal correr para levantar el producto y llevarlo a su vehículo particular.

Alexander Chiu Cruz, empleado del Ayuntamiento morenista de Pijijiapan, Chiapas, renunció a su cargo tras ser exhibido llevándose lotes de papel de baño de un camión que volcó en la autopista Ocozocoautla-Arriaga.

En redes sociales se difundieron videos en los que se observó al funcionario de esta Presidencia Municipal correr para levantar el producto y llevarlo a su vehículo particular.

"En vez de que ayuden, ahí vienen a robar estos. Mira, el señor lleva, está robando el señor. ¡Ratero!" , señaló una persona que grababa al burócrata mientras guardaba los empaques de papel higiénico en su automóvil y luego subió al asiento de copiloto, para posteriormente retirarse.

"¡Puros rateros! Ahí si lo conoces a este güey, es un raterito, robando mercancía" , agregó el señor que lo grabó de cerca.

Al replicarse este video, el empleado municipal fue identificado y más tarde, éste, a través de sus redes sociales, trató de justificar su acción.

"Vi caer al camión, entonces, mi instinto humano fue pararme y ayudar al chofer, cosa que se realizó y salió ileso, entonces el chofer ya se bajó y después caminamos y se comentó que la mercancía había sido mínima, la que se había dañado.

"Entonces nada más dijo, no había señal y ya yo me iba a despedir y ya fue él, que de agradecimiento, me dijo '¿por qué no se lleva esa bolsa que está ahí, abajito de la carretera?' Y yo procedí y le dije 'ok, gracias'" , afirmó.

Indicó que vio que una persona le estaba tomando fotografías y videos, por lo que le comentó que el chofer le había regalado los rollos.





No obstante, ante las críticas dio de baja su perfil de Facebook.

Al respecto, el Ayuntamiento confirmó que el hombre que aparece en las grabaciones era su empleado, pero informó que ayer dejó de serlo.

"Las acciones de éste no corresponden a los principios rectores de esta Municipalidad y se condena enérgicamente todos actos contrarios a la ley. Es por ello que, respetando la garantía de audiencia del citado trabajador respecto a lo acontecido, éste decidió separarse del puesto que venía desempeñando en este Ayuntamiento" , notificó.

Chiu Cruz difundía diversas fotos en sus redes sociales acompañando al también morenista Carlos Alberto Albores Lima, quien busca la reelección de la Alcaldía de Pijijiapan.

El funcionario municipal del ayuntamiento de Pijijiapan, Alexander Chiu Cruz, fue despedido de su cargo luego de que apareciera en un video cometiendo un presunto acto de rapiña



https://t.co/WpSCb8t5O0

Alexander Chiu Cruz pic.twitter.com/W9zDml9WLF — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 14, 2024