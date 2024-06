Ceci Flores es dada de alta y explica qué fue lo que le sucedió en Querétaro

La líder de Madres Buscadoras de Sonora, Cecila Flores Armenta, explicó cómo fueron las horas previas a que se alertara sobre su supuesta desaparición que terminó en mantenerse desvanecida durante todo el lunes.

Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue encontrada la noche del lunes en la vivienda donde se refugiaba en Querétaro, tras desvanecerse debido a una descompensación metabólica.

La activista fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada, recuperándose de un golpe en la cabeza que sufrió mientras viajaba hacia su refugio en Querétaro.

Carlos Alcaraz, secretario de gobierno de Querétaro, informó que Ceci Flores está bien de salud pero bajo medicación. Los paramédicos que la atendieron reportaron que la descompensación se debió a un ayuno prolongado y a una leve deshidratación. El golpe en la cabeza, que agravó su estado, hizo que se quedara dormida por muchas horas.

Te puede interesar Localizan con vida a Ceci Flores, líder de Madre Buscadoras de Sonora

En una entrevista para Grupo Milenio/Multimedios , Cecilia Flores explicó que su último contacto con su hija, Milagros Flores, fue el domingo a las 10:45 de la noche. No volvió a comunicarse después de esa hora, lo que generó preocupación entre sus familiares y el personal de los mecanismos de protección.

"Después del golpe, el dolor de cabeza me privó y duré muchas horas dormida, lo que preocupó a mi familia y a los mecanismos de protección. Gracias a eso estoy viva, porque si no me hubieran despertado, ahí me hubiera quedado. Tenía casi 300 de presión" , declaró Ceci Flores.

?? #ÚLTIMAHORA

Ceci Flores es dada alta tras encontrarse hospitalizada; nuestro compañero @Hugo_Ornelas habla con ella en exclusiva.



#TelediarioVespertino ?? pic.twitter.com/KnPd25QmVv — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) June 18, 2024

Atención Médica

Fue el personal de seguridad y emergencias quien ingresó al refugio y encontró a Cecilia Flores inconsciente. La rápida intervención permitió que fuera atendida a tiempo, estabilizándola de la descompensación y la hipertensión que padecía en ese momento. Los estudios realizados en el centro médico confirmaron que su estado es estable.

Ceci Flores informó que deberá guardar una semana de reposo y aprovechó para hacer un llamado al gobierno federal para que le brinden seguridad permanente.

"Quedó demostrado que no están al pendiente de cualquier cosa que pudiera pasarme" , señaló.

El secretario de gobierno de Querétaro aseguró que Cecilia Flores será apoyada en su traslado al refugio del Mecanismo de Protección Federal en Jalisco, donde podrá continuar con su recuperación en un entorno seguro.

Cansada, pero muy agradecida con todas las personas que han estado pendiente de mi salud, poco a poco me iré reportando con ustedes pic.twitter.com/A9xvSIzNzr — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 18, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL