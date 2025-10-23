La activista ofreció cubrir los gastos del legislador para unirse a la búsqueda de personas desaparecidas, en respuesta a su viaje a Palestina.

La madre buscadora Ceci Flores invitó al senador Gerardo Fernández Noroña a participar en la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, luego de que el legislador anunciara su próximo viaje a Palestina.

“Ya me enteré que se nos va a Palestina” , escribió la activista en su perfil de X.

Flores indicó que la cita sería el próximo 25 de octubre y aseguró que cubriría el camión y los viáticos del senador, al tiempo que reprochó que “no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar”.

La activista enfatizó que en México aún faltan manos y voluntad para poner fin a la "masacre" que ha derivado en la desaparición de personas.

Ya me enteré que se nos va a Palestina @fernandeznorona



Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25, yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan… pic.twitter.com/eHuxu5r7r2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 23, 2025

Licencia en el Senado para viajar



Esta semana, Fernández Noroña solicitó licencia en el Senado por 12 días, desde el jueves 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, para realizar su viaje a Palestina. Según el legislador, la visita responde a una invitación que recibió cuando era presidente de la Cámara Alta, pero que no había podido concretar.

El senador detalló que el transporte aéreo será pagado por Emiratos Árabes Unidos, donde hará una primera escala, y que él cubrirá los traslados internos, hospedaje y alimentación en Palestina y Jordania, donde tiene programadas reuniones.

Fernández Noroña rechazó que su viaje viole alguna norma y aseguró que quienes critican su decisión “justifican el genocidio” en la región. Explicó que es normal que legisladores reciban invitaciones con gastos parciales o totales cubiertos y desafió a que lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una opinión sobre el viaje y señaló que corresponde al propio legislador explicar los motivos de su decisión.