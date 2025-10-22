El legislador tomará esta noche el vuelo que lo llevará, en una primera etapa, a los Emiratos Árabes Unidos.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña defendió la invitación para viajar a Palestina con el vuelo pagado.

Aunque lo tiene prohibido por la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y por los lineamientos de Morena, el legislador tomará esta noche el vuelo que lo llevará, en una primera etapa, a los Emiratos Árabes Unidos.

En relación con el hecho de que la invitación que recibió la hizo como presidente del Senado, Fernández Noroña explicó en entrevista que la autoridad Palestina sabe que su mandato terminó el 31 de agosto.

"Por qué habría que mantener la invitación si no es a mi persona" , puntualizó.

"Yo ya dije que tengo una invitación y las invitaciones ni son regalo, ni son cosas incorrectas, ni es algo que viole la ley. No hay ninguna situación de ese tipo. Lo que están es buscando cómo descalificar mi viaje solidario con el pueblo palestino que está siendo masacrado. No tengo más nada que comentar" , dijo.

"Yo recibí invitaciones. Cualquier senador puede recibir este tipo de invitaciones. O sea, si te invita el Gobierno chino, por ejemplo, a visitarlos, pues cubren todo. Y nosotros también hacemos lo propio cuando invitamos a delegaciones extranjeras. Cuando invitas, a veces tú cubres los gastos. A veces, a veces lo cubre la persona a la que invitan" .

Para Fernández Noroña, las críticas que ha recibido por aceptar la invitación tienen como propósito justificar "el genocidio del pueblo palestino" .

"Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama" , señaló.

El parlamentario aclaró que el hospedaje y la alimentación los cubrirá de su bolsillo.