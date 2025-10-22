El senador Gerardo Fernández Noroña pidió licencia para ausentarse del 23 de octubre al 2 de noviembre y realizar un viaje al Medio Oriente

Aunque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código de Ética del Senado y los lineamientos internos de Morena prohíben expresamente que un legislador acepte obsequios o beneficios de cualquier organización o gobierno extranjero, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que viajará a Palestina y Emiratos Árabes Unidos con gastos pagados.

“Me voy el día de mañana (jueves) por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina” , declaró el legislador en conferencia.

Noroña explicó que su viaje comenzará con una reunión oficial en Emiratos Árabes, aunque el “grueso del tiempo” lo dedicará a recorridos en territorio palestino

“Sería temerario, pero si la autoridad Palestina lo juzga necesario, estaré en Gaza”, agregó.

Invitación dirigida al presidente del Senado

De acuerdo con la información disponible, la invitación oficial fue enviada al presidente del Senado, cargo que actualmente ocupa Laura Itzel Castillo, y no a Fernández Noroña. Aun así, el senador confirmó que asistirá en calidad personal y no en representación institucional.

El documento, emitido por la Embajada del Estado de Palestina, señala que “el Ministerio de Asuntos Exteriores estará honrado en recibir a su excelencia para una visita oficial; el programa incluiría reuniones con altos funcionarios palestinos y representantes del Consejo Legislativo Palestino”.

Consultada sobre si el viaje cuenta con aval del Senado, Castillo respondió de forma escueta: “Eso pregúntenselo a él” .

Posible violación a normas internas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, evitó responder directamente sobre la situación. Durante una gira en Ciudad Victoria, Tamaulipas el martes 21, se limitó a señalar: “Vamos a dejar que él conteste”.

Tanto la legislación mexicana como las normas internas de Morena impiden a los legisladores aceptar regalos, viajes o cualquier tipo de beneficio económico o en especie que pueda comprometer su imparcialidad o integridad en el ejercicio del cargo.

El viaje de Fernández Noroña, financiado por un gobierno extranjero, podría ser considerado una violación al Código de Ética del Senado y a los lineamientos de conducta de Morena, que establecen que los funcionarios deben abstenerse de usar su posición pública para obtener ventajas personales.