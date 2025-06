Las candidaturas recomendadas en acordeones distribuidos previo a la elección del 1 de junio encabezan todos los cargos judiciales, de acuerdo con resultados preliminares del INE.

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que los llamados “acordeones judiciales” no eran ilegales ni constituían una forma de coacción al voto, los resultados preliminares de la jornada del 1 de junio muestran una coincidencia total entre las personas recomendadas en dichos folletos y quienes encabezan las votaciones en cada uno de los cargos en disputa.

Los panfletos, que circularon de forma impresa, en redes sociales y mediante mensajes de texto, sugerían votar por ciertas claves numéricas en las boletas que correspondían a candidaturas vinculadas al movimiento de la Cuarta Transformación (4T). Hasta el corte más reciente de este lunes, todas las personas promovidas en estos listados resultaron ser las más votadas, según los cómputos del INE.

Coincidencia total en la Suprema Corte

Para los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los acordeones recomendaban votar por cinco mujeres: Lenia Batres Guadarrama (03), Yasmín Esquivel Mossa (08), Sara Irene Herrerías Guerra (16), Loretta Ortiz Ahlf (22) y María Estela Ríos González (26). Todas ellas se ubicaron en los primeros cinco lugares entre las 33 candidatas.

En el caso de los varones, también hubo coincidencia del cien por ciento con los candidatos promovidos: Hugo Aguilar Ortiz (34), Irving Espinoza Betanzos (41), Giovanni Figueroa Mejía (43) y Arístides Guerrero García (48), quienes son los punteros para ocupar los cuatro asientos disponibles.

Te puede interesar Hugo Aguilar se perfila como presidente de la SCJN tras avance del 50% de cómputo

Tribunal Electoral y Tribunales Judiciales

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, los acordeones recomendaban a Claudia Valle Aguilasocho (06) y Gilberto de Guzmán Bátiz García (07), quienes también lideran las preferencias entre los 13 aspirantes.

En el Tribunal de Disciplina Judicial, donde se elegían cinco vacantes entre 38 aspirantes, los nombres sugeridos en los folletos —Eva Verónica De Gyves, Indira García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino León— encabezan la lista con el total de coincidencias.

Lo mismo ocurre con las candidaturas promovidas para magistraturas de circuito: aunque el conteo aún no inicia, los números indicados fueron el 02, 16, 28 y 42, correspondientes a Belem Bolaños, Emma Rivera, Mirsha León y Julio Sánchez, respectivamente.

También se espera el inicio del conteo para las vacantes en la Sala Regional del Tribunal Electoral y las judicaturas de distrito, donde los panfletos también señalaron nombres específicos.

INE: “No son ilegales”

En días previos a la elección, el INE aclaró que estos acordeones no constituían propaganda ilícita, dado que la elección judicial no involucraba partidos políticos ni campañas formales. No obstante, el hecho de que todas las personas promovidas hayan resultado ganadoras reabre el debate sobre el impacto real de estas prácticas en una elección inédita.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL