En el Zócalo de la CDMX reafirmó compromiso con México.

En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum confió en que el Presidente Donald Trump no imponga aranceles recíprocos a México, debido a que existe el T-MEC.

"Somos optimistas porque el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo el 2 de abril. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también.

"Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque, prácticamente, no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos" , precisó la Mandataria.

Ante miles de simpatizantes, sindicalistas, maestros, petroleros y militantes de Morena en los estados, Sheinbaum dijo a Donald Trump que su Gobierno no es extremista, pero tampoco está dispuesto a ceder soberanía.

También envió un mensaje al pueblo de EU: "no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses" .

Durazo respalda estrategia de Sheinbaum

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su respaldo total a las acciones del Gobierno de México, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la estrategia económica del país y cerrar filas en defensa de la soberanía y del pueblo de México.

El mandatario estatal, presente en el Zócalo de la Ciudad de México junto a miles de ciudadanos, destacó que en Sonora, en coordinación con el sector privado y el gobierno federal, se implementarán estrategias para mitigar los efectos de esta situación y fortalecer la competitividad económica del estado y del país.