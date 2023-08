AMLO esquiva tema Lagos de Moreno en la 'Mañanera' y prefiere lanzar chiste

Tras darse a conocer las imágenes del asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente de México hizo oídos sordos ante las preguntas de la prensa y en su lugar lanzó un chiste para evitar hablar del polémico caso.

Gestos de 'no oigo' y hasta un chiste fue la forma en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó hablar del caso de cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, que se difundió en redes sociales apenas el martes tras su desaparición el pasado viernes.

Al cierre de su conferencia matutina de este 16 de agosto, luego de que pidió poner una canción, se le lanzaron -fuera de micrófono- varias preguntas relacionadas con este caso, pero López Obrador se llevó las manos a los oídos para hacer notar que aparentemente no escuchaba.

"Sobre los jóvenes de Lagos de Moreno", "de Jalisco", "de los jóvenes desaparecidos" , se le gritó en varias ocasiones.

En vez de fijar una postura sobre el caso, el Presidente optó por hacer un chiste.

"Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: 'que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200" , expresó.

Este hecho ha generado indignación en redes sociales donde se ha reprobado la actitud de indiferencia de Andrés Manuel López Obrador ante las crueles muertes de cinco jóvenes a manos del crimen organizado.

Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años de edad; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez, de 21 años y Dante Cedillo Hernández, de 22.

