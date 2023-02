"Ya estoy muy veterano", responde AMLO a petición de gobernar otro sexenio

El presidente de México en su visita a Bacadéhuachi fue cuestionado sobre el tiempo que le queda de mandato, así como la razones por las cuales no buscar otro sexenio.

Al manifestar que "ya estoy veterano", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó continuar seis años más en la Presidencia, pues afirmó que es partidario del principio de "sufragio efectivo, no reelección" y porque no hay que tenerle mucho apego al poder.

En la ceremonia de firma del decreto de la nacionalización del litio, el Mandatario federal manifestó que a más de cuatro años de gobierno "estoy bastante satisfecho con lo que hemos hecho en beneficio de la gente" y reiteró que hay relevo generacional.

"Yo termino en septiembre del año próximo, ya se termina mi mandato, ahora son dos meses menos porque eran seis años y a mí me quitaron dos meses, pero ya les digo que estoy bastante satisfecho con lo que hemos hecho en beneficio de la gente.

"Y creo que tenemos garantizado los mexicanos, y eso me da también pues mucha tranquilidad, el relevo generacional, porque hay mujeres, hay hombres que van a poder seguir adelante a los que les voy a entregar la estafeta. ¿Por qué no me quedo más tiempo? Porque soy partidario del principio revolucionario del sufragio efectivo, no reelección, y ya llevo bastante tiempo en esta lucha y no hay que tenerle, y ese es un consejo para todos, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero".

Al finalizar el evento, simpatizantes de esta comunidad se acercaron a saludarlo y agradecer la ayuda que han recibido de programas sociales.

"Señor, presidente, un gusto, es lo mejor que le pudo suceder a México", le dijo un poblador, a lo que el Mandatario federal le respondió: "No, son ustedes".

Metros más adelante, un hombre se le acercó y en forma discreta le dijo: "oye, otros seis años más como presidente" y en respuesta el presidente López Obrador le contesto "No, no, no, yo ya estoy muy veterano".

Rodeado de un grupo de grupo de estudiantes de secundarias que le pedían una "selfie", el mandatario señaló a una de ellas y dijo "Ella va a llegar a ser presidenta de México".