López Obrador descalifica advertencia de la relatora especial de la ONU

Confrontación con organismos internacionales: posición de López Obrador

Luego de que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, advirtió sobre riesgos a la independencia judicial con la reforma en la materia del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay que tomar en serio a ese tipo de organismo internacionales.

"No voy a responderles, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque no actúan…

No es para tomarlos en serio. ¿Cómo van a opinar de nuestro país?, si, de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente".

El presidente López Obrador reclamó la intromisión del organismo pues la constitución establece que pueden hacerse cambios legales a través del poder Legislativo.

"¿Por qué se meten?", cuestionó el Mandatario.

Advirtió: "¿Dónde está lo inconstitucional, ¿dónde está lo ilegal? Es algo elemental, que no les guste a ellos, pues yo no sé a qué intereses representan".

Aseguró que el problema es que las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos internacionales.