"Con Claudia Sheinbaum no habrá retrocesos": AMLO

El presidente destacó que Sheinbaum dará continuidad a los asuntos que su administración dejará pendientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el bloque conservador se equivoca al señalar que a partir del 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia, habrá un gran viraje en el país.

"Con Claudia Sheinbaum no habrá retrocesos, se los garantizo: va a estar igual y mejor, porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México, para que no se piense que en unos días habrá un gran viraje, no, creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador, y otros" .

Te puede interesar AMLO rechaza recibir a Milei en su visita a México para foro de ultraderecha

Sheinbaum dará continuidad

El mandatario dijo que una vez que deje la silla presidencial habrá continuidad con el cambio.

"Va a haber continuidad, con cambio, pero en este caso vamos a procurar que sea antes de que yo termine, si depende de nosotros" , dijo.

El presidente López Obrador aseguró que su sucesora dará continuidad a muchos de los asuntos que su administración dejará pendientes.