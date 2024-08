AMLO rechaza recibir a Milei en su visita a México para foro de ultraderecha

El mandatario mexicano señaló que aunque Milei tiene libertad para visitar México, él personalmente no coincide con sus ideas y forma de pensar.

Ante la próxima visita a México de Javier Milei, presidente de Argentina, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que no recibirá al mandatario argentino.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes 13 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que, aunque Milei tiene libertad para visitar México, él personalmente no coincide con las ideas ni la manera de ser del presidente argentino.

“ No hay ningún problema en que Milei venga a nuestro país porque en México no hay censura. Es un país libre, no hay persecución ”, señaló el mandatario.

López Obrador subrayó que México garantiza la libertad de expresión y movimiento, y que cualquier persona, ya sea presidente, dirigente de oposición o representante de bloques políticos internacionales, puede visitar el país sin restricciones. “En nuestro país hay libertades plenas”, enfatizó.

El presidente mexicano también recordó que Milei ha solicitado previamente el uso del espacio aéreo mexicano para sus giras a Estados Unidos, y que nunca se ha negado dicha autorización.

“ Es más, ya han venido porque aquí se han congregado, se han reunido, fuerzas conservadoras de distintos países y no ha pasado absolutamente nada ”, indicó.

¿Qué es la CPAC?

Javier Milei ha confirmado su participación en la Conservative Political Action Conference, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en la capital mexicana, evento que ha sido considerado como el foro de mayor importancia de movimientos de derecha a nivel mundial.

Este reunirá a figuras prominentes del conservadurismo de diferentes naciones, y el mandatario argentino destaca como uno de los oradores principales del evento.