López Obrador anuncia gira de despedida tras elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que luego de las elecciones hará una gira por el país para despedirse del cargo y agradecer el apoyo que tuvo.

En conferencia mañanera, dijo que buscará reunirse con sus seguidores con mítines masivos en diversas plazas para decir adiós porque aseguró no volverá a participar en política.

"Pasando las elecciones pues ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando".

¿Gira del adiós?, se le preguntó.

"Después del día 2 voy a recorrer todo el País, voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial", respondió.

"Sí, para agradecerle a la gente su apoyo, su respaldo, por su acompañamiento, lo que hemos hecho ha sido esfuerzo, fatigas de millones de mexicanos.

"Esta transformación inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, independientes.

"Sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo, nada más por el cariño, el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando, no voy a estar en ninguna actividad política", añadió.

El Mandatario dijo que no se comunicará por ninguna vía y se mantendrá aislado, incluso sin reunirse con compañeros de su partido Morena y tampoco recibirá a ciudadanos. Indicó que no quiere ser líder moral y serán otros quienes continúen con su movimiento social.

"No voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Face, nada, pues tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros, ciudadanos, porque sino, me convierto en lo que no quiero.

"No deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, mucho menos cacique, yo ya voy a terminar mi ciclo y van a ser otros los que van a continuar con el proceso de transformación", abundó.

Tan pronto como culminen los comicios del 2 de junio, adelantó, visitará la Sierra Gorda de Querétaro.