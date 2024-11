'Alito' Moreno y Fernández Noroña protagonizan acalorado enfrentamiento

Gerardo Fernández Noroña y el senador Alejandro 'Alito' Moreno se enfrascaron en una discusión durante la declaratoria de Constitucionalidad de la reforma de impugnabilidad de reformas constitucionales.

Una confrontación entre el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el senador priista Alejandro 'Alito' Moreno elevó la tensión en la Cámara Alta durante la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma de impugnabilidad de reformas constitucionales.

El altercado surgió cuando Fernández Noroña, respaldado por una votación de mayoría, decidió dar por terminada la discusión, acción que desató el enojo de la bancada del PRI.

Moreno, molesto por no haber recibido la palabra, se aproximó al presidente del Senado y, señalándolo con el dedo, solicitó el derecho de réplica, generando un intercambio de gritos y recriminaciones entre ambos legisladores.

“¡No me toque! ¡No me toque!” , reclamó Fernández Noroña, exigiendo respeto a su investidura. “¡No me grite!” , replicó Moreno en respuesta al tono del presidente de la Mesa Directiva. La confrontación fue contenida por la senadora de Morena, Lucía Trasviña, quien se colocó entre ambos, logrando que Moreno regresara a su escaño.

Ya desde su lugar, Moreno argumentó que solo había solicitado un registro de oradores para que todos los senadores pudieran expresar su posición sobre el tema.

En respuesta, Fernández Noroña subrayó que todos los legisladores merecen respeto, pero insistió en que no toleraría gestos de agresión física.

El incidente se dio en el marco de la reciente aprobación de la reforma de impugnabilidad, una medida impulsada por Morena y sus aliados para reforzar la supremacía constitucional, lo cual ha generado divisiones y acaloradas discusiones en el Senado.